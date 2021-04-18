В Улан-Удэ водитель перевернувшейся машины сбежал после ДТП









Накануне на Элеваторе в Улан-Удэ водитель автомобиля «Тойота Камри», не справившись с управлением, совершил наезд на ограждение. Автомобиль в результате перевернулся.Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, водитель с места аварии скрылся. Происшествие произошло в 23.30.