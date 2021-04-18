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В Улан-Удэ водитель перевернувшейся машины сбежал после ДТП

В Улан-Удэ водитель перевернувшейся машины сбежал после ДТП
Происшествия,  Фото:паблик «ДТП 03 RUS»
Авария произошла накануне ночью в центре города

Накануне на Элеваторе в Улан-Удэ водитель автомобиля «Тойота Камри», не справившись с управлением, совершил наезд на ограждение. Автомобиль в результате перевернулся.

Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, водитель с места аварии скрылся. Происшествие произошло в 23.30.


 


ДТП
 
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