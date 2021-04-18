В Улан-Удэ водитель перевернувшейся машины сбежал после ДТП

Авария произошла накануне ночью в центре города
Накануне на Элеваторе в Улан-Удэ водитель автомобиля «Тойота Камри», не справившись с управлением, совершил наезд на ограждение. Автомобиль в результате перевернулся.
Как сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии, водитель с места аварии скрылся. Происшествие произошло в 23.30.
В момент аварии рядом было много пассажиров
Тело подростка не могли найти больше года
У пострадавшего мужчины случились судороги
Агрессивная женщина получила условный срок
Шансов выжить у мотоциклиста после страшных столкновений не было
Бывший ректор подозревается в ущербе на кругленькую сумму
Горит лес в Джидинском районе
Он обвиняется в 13 убийствах
Установлен один поджигатель
Они подозреваются в служебном подлоге
В правительстве РФ не поддержали законопроект Вячеслава Наговицына
Ущерб оценивается почти в 30 миллионов рублей
Тело пожарные нашли на кровати
ДТП произошло ранним утром
Молодые люди убили и надругались над телом подростка