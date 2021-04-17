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В Улан-Удэ произошло ДТП на конечной остановке

В Улан-Удэ произошло ДТП на конечной остановке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В момент аварии рядом было много пассажиров

Накануне, 16 апреля, в Улан-Удэ в посёлке Аэропорт около 14 часов произошло ДТП на конечной остановке маршрута №55.

Водитель «Мазды Демио» (очевидцы рассказали, что это студент ВСГУТУ) следовал со стороны ДНТ «Авиатор» в направлении города. Навстречу ему ехала «Тойота Виш», за рулём которой была женщина. При повороте налево водитель «Тойоты» не убедилась в безопасности своего маневра и совершила столкновение с «Маздой».



От удара «Демио» развернуло на 360 градусов. Водитель, пытавшийся уйти от столкновения, выехал на автобусную парковку.

Никто не пострадал – ни водители, ни другие люди. Хотя в этот момент на остановке было многолюдно – пассажиры ждали автобус.



Вечером, около 19 часов произошло небольшое ДТП в центре города, на улице Борсоева, напротив отеля «Мэргэн Батор».

Таксист на«Ниссан Санни» при перестроении столкнулся с «Тойотой Виста». Обошлось без пострадавших. Известно, что пожилой таксист спешил на заявку.



 

ДТП
 
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