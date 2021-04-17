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В Бурятии осуждён убийца 15-летнего подростка

В Бурятии осуждён убийца 15-летнего подростка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Тело подростка не могли найти больше года

Житель Кяхтинского района Бурятии предстал перед судом за убийство 15-летнего подростка.

Как сообщал «Байкал-Daily», подросток, воспитанник кяхтинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», находился в розыске больше года. Он пропал в июне 2019 года, на следующий день после турнира по национальной борьбе, где стал призёром. Парень выиграл тогда две тысячи рублей, и следователи не исключали, что на эти деньги пропавший мог уехать в Улан-Удэ или Гусиноозёрск, где живут его родственники.

В июле 2020-го, наконец, стало известно, что же произошло с подростком. Следователи отрабатывали не только версию об убийстве, но и о похищении. Были допрошены его знакомые. Одна из девушек, с которой юноша дружил, прошла проверку на полиграфе. Так выяснилось, что в ночь исчезновения подросток распивал спиртное с их общим знакомым, местным жителем. Этот молодой человек, которому на тот момент было 23 года, был вызван на допрос. Тогда он и признался в убийстве и показал, где спрятал тело. Труп убийца выбросил в выгребную яму возле дома, где никто не живёт. 

Подростка молодой человек убил в селе Субуктуй. Они были знакомы друг с другом, в тот вечер выпили вместе. Когда подросток возвращался в детский центр, приятель вдруг взревновал своего юного друга к знакомой девушке.

Он напал на подростка со спины, повалил на землю, схватил камень и начал бить им по голове жертвы. От полученных повреждений парень скончался на месте. Убийца отволок его тело во двор заброшенного дома, где скинул в выгребную яму и сверху засыпал гравием.

На суде подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

- Подсудимый признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Кяхтинском районном суде.

Известно, что приговор обжалуется и потому пока не вступил в законную силу.

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