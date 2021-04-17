У пострадавшего мужчины случились судороги
15 апреля в Улан-Удэ на улице Ключевская 61-летний водитель легковушки попал в ДТП, потеряв сознание.
- В 13.17 поступил вызов о том, что легковой автомобиль совершил наезд на препятствие, есть пострадавший. По прибытии бригады на месте ДТП было установлено, что автомобиль въехал в дерево, а за рулём находится 61-летний мужчина без сознания. Очевидцы утверждали, что у пациента были судороги, - сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии.
После осмотра и стабилизации состояния пациент был срочно эвакуирован в больницу подозрением на инсульт.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлое воскресенье, 11 апреля, в Улан-Удэ произошла похожая авария. У 82-летнего водителя легковушки произошёл инсульт, он врезался в маршрутку.
В сентябре 2019 года в центре Улан-Удэ умерла женщина-водитель. Ей стало плохо за рулём, она потеряла управление, врезалась в четыре автомобиля и скончалась на месте, не приходя в сознание.
В Улан-Удэ водитель потерял сознание и врезался в дерево
Происшествия, Фото:
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