Жительница Бурятии оттаскала подругу за волосы и ограбила

Агрессивная женщина получила условный срок



Пьяная жительница Бурятии предстала перед судом за грабёж. Всё произошло, когда женщина поссорилась со знакомой. Она толкнула её в спину, отчего та упала на землю, получив гематомы коленных суставов.



После этого женщина оттаскала приятельницу за волосы, а также ударила кулаком по подбородку.



Далее она стала вырывать из рук телефон. Однако приятельница сопротивлялась, не желая отдавать телефон.

Тогда агрессивная пьяная женщина надавила на запястье руки потерпевшей, забрав-таки сотовый.



Подсудимая в судебном заседании вину признала в полном объёме.



Она признана виновной в грабеже с применением насилия. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно, с испытательным сроком 3 года.



Приговор вступил в законную силу.

