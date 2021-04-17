Агрессивная женщина получила условный срок
Пьяная жительница Бурятии предстала перед судом за грабёж. Всё произошло, когда женщина поссорилась со знакомой. Она толкнула её в спину, отчего та упала на землю, получив гематомы коленных суставов.
После этого женщина оттаскала приятельницу за волосы, а также ударила кулаком по подбородку.
Далее она стала вырывать из рук телефон. Однако приятельница сопротивлялась, не желая отдавать телефон.
Тогда агрессивная пьяная женщина надавила на запястье руки потерпевшей, забрав-таки сотовый.
Подсудимая в судебном заседании вину признала в полном объёме.
Она признана виновной в грабеже с применением насилия. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно, с испытательным сроком 3 года.
Приговор вступил в законную силу.
Жительница Бурятии оттаскала подругу за волосы и ограбила
Происшествия, Фото:
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