 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 апреля

16 апреля

Популярное

Жительница Бурятии оттаскала подругу за волосы и ограбила

Жительница Бурятии оттаскала подругу за волосы и ограбила
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Агрессивная женщина получила условный срок

Пьяная жительница Бурятии предстала перед судом за грабёж. Всё произошло, когда женщина поссорилась со знакомой. Она толкнула её в спину, отчего та упала на землю, получив гематомы коленных суставов.

После этого женщина оттаскала приятельницу за волосы, а также ударила кулаком по подбородку.

Далее она стала вырывать из рук телефон. Однако приятельница сопротивлялась, не желая отдавать телефон.
Тогда агрессивная пьяная женщина надавила на запястье руки потерпевшей, забрав-таки сотовый.

Подсудимая в судебном заседании вину признала в полном объёме.

Она признана виновной в грабеже с применением насилия. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно, с испытательным сроком 3 года.

Приговор вступил в законную силу. 
грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области на трассе разбился мотоциклист
В Иркутской области на трассе разбился мотоциклист
Происшествия, 17.04.2021
Шансов выжить у мотоциклиста после страшных столкновений не было
В Иркутске задержан перестаравшийся с самопремированием экс-ректор
В Иркутске задержан перестаравшийся с самопремированием экс-ректор
Происшествия, 17.04.2021
Бывший ректор подозревается в ущербе на кругленькую сумму  
В Бурятии тушат лесной пожар
В Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия, 17.04.2021
Горит лес в Джидинском районе
Частичного снятия запрета на вырубку леса на Байкале не будет
Частичного снятия запрета на вырубку леса на Байкале не будет
Происшествия, 16.04.2021
В правительстве РФ не поддержали законопроект Вячеслава Наговицына
Убийцам подростка из Улан-Удэ дали 31 год колонии на двоих
Убийцам подростка из Улан-Удэ дали 31 год колонии на двоих
Происшествия, 16.04.2021
Молодые люди убили и надругались над телом подростка
В Бурятии «чёрный» лесоруб нанёс ущерб в 150 тысяч
В Бурятии «чёрный» лесоруб нанёс ущерб в 150 тысяч
Происшествия, 16.04.2021
«Чёрный» лесоруб привёз грузовик и трактор
Улан-удэнец уснул в своём подъезде и оказался обокраден
Улан-удэнец уснул в своём подъезде и оказался обокраден
Происшествия, 16.04.2021
Молодой человек совсем немного не дошёл до своей квартиры
В Забайкалье арестовали бездомного убийцу
В Забайкалье арестовали бездомного убийцу
Происшествия, 16.04.2021
Не имея постоянного места жительства, мужчина может скрыться от следствия
В Бурятии сгорела котельная частного дома
В Бурятии сгорела котельная частного дома
Происшествия, 16.04.2021
Пожар произошёл в Тарбагатайском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^