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В Иркутске задержан перестаравшийся с самопремированием экс-ректор

В Иркутске задержан перестаравшийся с самопремированием экс-ректор
Происшествия, 
Бывший ректор подозревается в ущербе на кругленькую сумму

В Иркутске задержан бывший ректор Байкальского государственного университета экономики и права, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, возбуждены два уголовных дела.

По версии следствия, в сентябре 2018 года и в январе 2019 года подозреваемый издал незаконные приказы о своём премировании. При этом назначать подобные выплаты стимулирующего характера мог только учредитель вуза – министерство образования и науки РФ.

- На основании данных документов, руководителю были выплачены премии в размере свыше 800 тысяч рублей, - отмечают в следственном управлении.

Уголовные дела возбуждены по материалам сотрудников УФСБ.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 
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