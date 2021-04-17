Бывший ректор подозревается в ущербе на кругленькую сумму
В Иркутске задержан бывший ректор Байкальского государственного университета экономики и права, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, возбуждены два уголовных дела.
По версии следствия, в сентябре 2018 года и в январе 2019 года подозреваемый издал незаконные приказы о своём премировании. При этом назначать подобные выплаты стимулирующего характера мог только учредитель вуза – министерство образования и науки РФ.
- На основании данных документов, руководителю были выплачены премии в размере свыше 800 тысяч рублей, - отмечают в следственном управлении.
Уголовные дела возбуждены по материалам сотрудников УФСБ.
В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В Иркутске задержан перестаравшийся с самопремированием экс-ректор
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