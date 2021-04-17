В Бурятии тушат лесной пожар

Горит лес в Джидинском районе



Вчера, 16 апреля, в Бурятии были обнаружены два лесных пожара. Лес загорелся вДжидинском и Кижингинском районах.



- Возгорание в Кижингинском районе произошло из-за линейных объектов, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. – Площадь, пройденная огнём, составила меньше 1 га. Возгорание ликвидировано.



В Джидинском районе лесной пожар возник из-за нарушений правил пожарной безопасности. Огонь прошёл 8 га. На тушении работает 31 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано пять единиц спецтехники.



На утро 17 апреля работы по тушению лесного пожара в Джидинском районе продолжаются.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



