Горит лес в Джидинском районе
Вчера, 16 апреля, в Бурятии были обнаружены два лесных пожара. Лес загорелся вДжидинском и Кижингинском районах.
- Возгорание в Кижингинском районе произошло из-за линейных объектов, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. – Площадь, пройденная огнём, составила меньше 1 га. Возгорание ликвидировано.
В Джидинском районе лесной пожар возник из-за нарушений правил пожарной безопасности. Огонь прошёл 8 га. На тушении работает 31 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано пять единиц спецтехники.
На утро 17 апреля работы по тушению лесного пожара в Джидинском районе продолжаются.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия, Фото:
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