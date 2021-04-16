Он обвиняется в 13 убийствах
Центральный районный суд Читы накануне огласил приговор по уголовному делу в отношении руководителя и участника организованной преступной группы «Ключевские». Он обвиняется в убийствах, а похищении человека и бандитизме.
Суд установил, что с 1995 по 2005 год он в составе банды совершил убийства 13 человек. Среди его жертв были как участники конкурирующих преступных групп, так и не связанные с криминалом люди, имевшие неосторожность общаться с преступниками, а в завершение деятельности банды двое её создателей и руководителей были убиты бывшими «подчинёнными».
- Сторона государственного обвинения представила суду материалы дела, собранные в ходе длительного расследования совершения особо тяжких преступлений в составе банды – устойчивой вооружённой группы, созданной в целях нападения на граждан. Длительное время её деятельность оставалась безнаказанной, многие участники событий и организаторы преступной деятельности погибли или осуждены, накануне вынесен приговор в отношении последнего участника банды, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Суд признал бандита виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее вступившим в законную силу приговором суда руководитель банды и пять её участников также признаны виновными с назначением наказания в виде лишения свободы на срок от 19,5 до 24 лет в исправительной колонии строгого режима.
Главарь банды «Ключевские» в Забайкалье отправился в колонию
Происшествия, Фото:
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