Они подозреваются в служебном подлоге
Возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников Забайкальского дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае». Они подозреваются в служебном подлоге.
По версии следствия, в течение 2019 - 2020 годов подозреваемые вносили в протоколы радиационного контроля партий металлолома ложные сведения. Экономя личное время, они фактически не выезжали к местам хранения металлолома и не производили дозиметрический контроль с использованием средств измерения уровня радиации. При этом в протоколах они писали информацию о соответствии результатов радиационного контроля предъявляемым требованиям. За работы, которых на самом деле не было, сотрудники получали стимулирующие выплаты.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
В Забайкалье возбудили дела на сотрудников центра гигиены и эпидемиологии
Происшествия, Фото:
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