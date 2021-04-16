В Забайкалье возбудили дела на сотрудников центра гигиены и эпидемиологии

Они подозреваются в служебном подлоге



Возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников Забайкальского дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае». Они подозреваются в служебном подлоге.



По версии следствия, в течение 2019 - 2020 годов подозреваемые вносили в протоколы радиационного контроля партий металлолома ложные сведения. Экономя личное время, они фактически не выезжали к местам хранения металлолома и не производили дозиметрический контроль с использованием средств измерения уровня радиации. При этом в протоколах они писали информацию о соответствии результатов радиационного контроля предъявляемым требованиям. За работы, которых на самом деле не было, сотрудники получали стимулирующие выплаты.



- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

