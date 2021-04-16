В Иркутской области сломали автоматический пункт весогабаритного контроля

Ущерб оценивается почти в 30 миллионов рублей
В Иркутской области на Качугском тракте ночью 15 апреля сломали автоматический пункт весогабаритного контроля, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Автоматический пункт весогабаритного контроля был установлен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 34 километре Качугского тракта осенью 2020 года. Ночью неизвестные вывернули болты, удерживающие конструкцию и уронили её на проезжую часть. Движение по региональной трассе было полностью остановлено.
Движение восстановили через два часа после происшествия, в 8:30 утра, убрав упавшую конструкцию подъёмным краном. Повреждения рамки и расположенного на ней оборудования составляют около 30 миллионов рублей.
- Причина умышленного разрушения рамки – серьёзные штрафы. Грузоперевозчики осуществляют движение с превышением габаритов и весовых параметров на оси. Таким образом они наносят ущерб покрытию дорог. Законодательно за это предусмотрен штраф размере 500 тысяч рублей на юридическое лицо. Злоумышленники не смогут добиться своего. В этом месте будет продолжено осуществление весогабаритного контроля, - сообщила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.
Ещё одной причиной разрушения комплекса может быть введение временных ограничений движения транспортных средств, превышающего допустимые нагрузки на ось и габариты транспорта. Это ежегодное весеннее мероприятие, задача которого – защитить дороги в то время, когда оттаивает грунт. Ограничения выступят в силу 18 апреля, что значительно ограничивает движение тяжёлого транспорта. Отсутствие автоматического комплекса помогло бы не останавливать работу.
По Качугскому тракту движутся лесовозы, у которых нагрузка на ось и габариты значительно превышают допустимые параметры. Автоматический пункт весогабаритного контроля получает данные без остановки транспортного потока. Датчики измеряют полную массу транспортного средства, его скорость, габаритные размеры, количество осей и нагрузки на них. Также автоматически система проверяет наличие специального разрешения на движение по региональным трассам в федеральной и региональной системе ГИБДД. Пункт оборудован системой видеонаблюдения.
На время ремонта системы здесь установили передвижной пункт весогабаритного контроля. На месте будет дежурить группа быстрого реагирования, заявила
В 2020 году в Иркутской области было установлено три автоматических пункта весогабаритного контроля. Они находятся на Александровском, Качугском и Голоустненском трактах. Ещё три пункта начнут работать в этом году. Их расположат на дорогах Черемхово – Голуметь – Онот, Тельма – Раздолье, Братск – Усть-Илимск.
В Иркутской области сломали автоматический пункт весогабаритного контроля
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В правительстве РФ не поддержали законопроект Вячеслава Наговицына
Ущерб оценивается почти в 30 миллионов рублей
Тело пожарные нашли на кровати
ДТП произошло ранним утром
Молодые люди убили и надругались над телом подростка
«Чёрный» лесоруб привёз грузовик и трактор
Молодой человек совсем немного не дошёл до своей квартиры
Не имея постоянного места жительства, мужчина может скрыться от следствия
Пожар произошёл в Тарбагатайском районе
О пропавшем ничего не известно уже 10 дней
Тела погибших обнаружил сосед
После аварии водитель попытался убежать
Агрессивного мужчину скрутили росгвардейцы
Иркутяне, в свою очередь, делятся, что «качало, как на качелях»
Новое загрязнение доказывает, что нужно как можно скорее решать проблему нефтяного озера возле Селенги