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В Иркутской области сломали автоматический пункт весогабаритного контроля

В Иркутской области сломали автоматический пункт весогабаритного контроля
Происшествия,  Фото:сайт правительства Иркутской области
Ущерб оценивается почти в 30 миллионов рублей

В Иркутской области на Качугском тракте ночью 15 апреля сломали автоматический пункт весогабаритного контроля, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Автоматический пункт весогабаритного контроля был установлен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 34 километре Качугского тракта осенью 2020 года. Ночью неизвестные вывернули болты, удерживающие конструкцию и уронили её на проезжую часть. Движение по региональной трассе было полностью остановлено.

Движение восстановили через два часа после происшествия, в 8:30 утра, убрав упавшую конструкцию подъёмным краном. Повреждения рамки и расположенного на ней оборудования составляют около 30 миллионов рублей.

- Причина умышленного разрушения рамки – серьёзные штрафы. Грузоперевозчики осуществляют движение с превышением габаритов и весовых параметров на оси. Таким образом они наносят ущерб покрытию дорог. Законодательно за это предусмотрен штраф размере 500 тысяч рублей на юридическое лицо. Злоумышленники не смогут добиться своего. В этом месте будет продолжено осуществление весогабаритного контроля, - сообщила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

Ещё одной причиной разрушения комплекса может быть введение временных ограничений движения транспортных средств, превышающего допустимые нагрузки на ось и габариты транспорта. Это ежегодное весеннее мероприятие, задача которого – защитить дороги в то время, когда оттаивает грунт. Ограничения выступят в силу 18 апреля, что значительно ограничивает движение тяжёлого транспорта. Отсутствие автоматического комплекса помогло бы не останавливать работу.

По Качугскому тракту движутся лесовозы, у которых нагрузка на ось и габариты значительно превышают допустимые параметры. Автоматический пункт весогабаритного контроля получает данные без остановки транспортного потока. Датчики измеряют полную массу транспортного средства, его скорость, габаритные размеры, количество осей и нагрузки на них. Также автоматически система проверяет наличие специального разрешения на движение по региональным трассам в федеральной и региональной системе ГИБДД. Пункт оборудован системой видеонаблюдения.

На время ремонта системы здесь установили передвижной пункт весогабаритного контроля. На месте будет дежурить группа быстрого реагирования, заявила

В 2020 году в Иркутской области было установлено три автоматических пункта весогабаритного контроля. Они находятся на Александровском, Качугском и Голоустненском трактах. Ещё три пункта начнут работать в этом году. Их расположат на дорогах Черемхово – Голуметь – Онот, Тельма – Раздолье, Братск – Усть-Илимск.


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