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В Иркутской области из-за загоревшегося обогревателя погиб мужчина

В Иркутской области из-за загоревшегося обогревателя погиб мужчина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Тело пожарные нашли на кровати

Этой ночью произошёл пожар на улице Набережная в деревне Ангара Иркутского района. Горел частной деревянный дом площадью 20 квадратных метров.

Пожар был обнаружен слишком поздно. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём, частично обрушилась кровля.

В ходе тушения в спальне на кровати был найден погибший мужчина 1954 года рождения.

В 04.18 открытое горение было ликвидировано. 13 человек до утра продолжали проливку места пожара.

Дознаватели МЧС установили, что причиной пожара могла послужить аварийная работа электрообогревателя. Обстоятельства происшествия уточняются.

Всего с начала года в Иркутской области произошло 1582 пожара, на которых погибли 74 человека. Среди самых распространённых причин пожаров – электротехнические причины и неосторожное обращение с огнём, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
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