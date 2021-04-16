В Иркутской области из-за загоревшегося обогревателя погиб мужчина

Тело пожарные нашли на кровати



Этой ночью произошёл пожар на улице Набережная в деревне Ангара Иркутского района. Горел частной деревянный дом площадью 20 квадратных метров.



Пожар был обнаружен слишком поздно. На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём, частично обрушилась кровля.



В ходе тушения в спальне на кровати был найден погибший мужчина 1954 года рождения.



В 04.18 открытое горение было ликвидировано. 13 человек до утра продолжали проливку места пожара.



Дознаватели МЧС установили, что причиной пожара могла послужить аварийная работа электрообогревателя. Обстоятельства происшествия уточняются.



Всего с начала года в Иркутской области произошло 1582 пожара, на которых погибли 74 человека. Среди самых распространённых причин пожаров – электротехнические причины и неосторожное обращение с огнём, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

