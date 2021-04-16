В Иркутской области пьяный водитель перевернулся на «Чайзере»

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.





Сегодня около 05.50 в городе Шелехов пьяный водитель попал в ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.25-летний житель села Введенщина, двигаясь на «Тойоте Чайзер», не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.По результатам освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения. В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю и 25-летнему пассажиру.