В Иркутской области пьяный водитель перевернулся на «Чайзере»

ДТП произошло ранним утром
Сегодня около 05.50 в городе Шелехов пьяный водитель попал в ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
25-летний житель села Введенщина, двигаясь на «Тойоте Чайзер», не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.
По результатам освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения. В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю и 25-летнему пассажиру.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
ДТП произошло ранним утром
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