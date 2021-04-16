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В Иркутской области пьяный водитель перевернулся на «Чайзере»

В Иркутской области пьяный водитель перевернулся на «Чайзере»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
ДТП произошло ранним утром

Сегодня около 05.50 в городе Шелехов пьяный водитель попал в ДТП, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

25-летний житель села Введенщина, двигаясь на «Тойоте Чайзер», не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

По результатам освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения. В результате аварии медицинская помощь потребовалась водителю и 25-летнему пассажиру.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

ДТП алкогольное опьянение
 
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