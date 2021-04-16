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Убийцам подростка из Улан-Удэ дали 31 год колонии на двоих

Убийцам подростка из Улан-Удэ дали 31 год колонии на двоих
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодые люди убили и надругались над телом подростка

Двое жителей Хилокского района Забайкальского края 18 и 19 лет осуждены за убийство 17-летнего парня из Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла в июне 2020 года в селе Бада, куда приехал погостить 17-летний улан-удэнец. В один из вечером парень пропал. Родные кинулись его искать, обратились в полицию, размещали призывы о помощи в соцсетях. Однако вскоре выяснилось, что подростка убили.

На юношу напали двое пьяных местных жителей, один из которых на тот момент был несовершеннолетним. Они отобрали его мобильный телефон, затем ударили ножом и убежали. Однако парень догнал обидчиков и вступил с ними в драку.

Грабители снова его избили, отобрав также наручные часы и серебряную цепь.

Скрывая следы преступления, они нанесли улан-удэнцу множественные удары по голове и телу ногами, руками, а также ножами и камнями. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Позже эксперты насчитали на теле погибшего свыше 50 травмирующих воздействий.

Следователи установили, что после убийцы совершили надругательство над телом умершего.

Молодые люди признаны виновными в разбое, убийстве и надругательстве над телом умершего.

- Приговором суда 19-летнему подсудимому назначено наказание в виде 22 лет 1 месяца лишения свободы, второму подсудимому – 9 лет и 9 месяцев лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
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