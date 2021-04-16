«Чёрный» лесоруб привёз грузовик и трактор
В Селенгинском районе Бурятии в лесу Новоселенгинского участкового лесничества полицейские задержали безработного 35-летнего местного жителя. Неподалёку от села Залан мужчина незаконно вырубил около восьми кубометров сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 150 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
С места происшествия изъяли спиленный лес, грузовой автомобиль, трактор и бензопилу.
Мужчина ранее был судим за аналогичное преступление, а также незаконный оборот наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса. Ведётся следствие. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет.
В Бурятии «чёрный» лесоруб нанёс ущерб в 150 тысяч
Происшествия, Фото:
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