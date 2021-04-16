В Бурятии «чёрный» лесоруб нанёс ущерб в 150 тысяч

Происшествия, Фото: из архива

«Чёрный» лесоруб привёз грузовик и трактор



В Селенгинском районе Бурятии в лесу Новоселенгинского участкового лесничества полицейские задержали безработного 35-летнего местного жителя. Неподалёку от села Залан мужчина незаконно вырубил около восьми кубометров сосен. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 150 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



С места происшествия изъяли спиленный лес, грузовой автомобиль, трактор и бензопилу.



Мужчина ранее был судим за аналогичное преступление, а также незаконный оборот наркотиков.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса. Ведётся следствие. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет.





