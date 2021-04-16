Молодой человек совсем немного не дошёл до своей квартиры
В полицию с заявлением о краже сотового телефона обратился 20-летний улан-удэнец.
Всё произошло 10 апреля, когда молодой человек так напился, что не дошёл до своей двери. Сперва он распивал алкоголь в своей квартире с друзьями. Затем приятели вышли в подъезд, где поссорились. Конфликт между пьяными людьми перерос в драку.
После потасовки хозяин квартиры уснул прямо в подъезде. Проснувшись, он и обнаружил пропажу телефона.
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Телефон стащил один из приятелей парня.
- Задержанный 22-летний приятель заявителя признался в содеянном. По его словам, похищенный у друга гаджет он перепродал незнакомцу в тот же день. В настоящее время ущерб потерпевшему возмещён в полном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража» Уголовного кодекса, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец уснул в своём подъезде и оказался обокраден
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
ДТП произошло ранним утром
Молодые люди убили и надругались над телом подростка
«Чёрный» лесоруб привёз грузовик и трактор
Молодой человек совсем немного не дошёл до своей квартиры
Не имея постоянного места жительства, мужчина может скрыться от следствия
Пожар произошёл в Тарбагатайском районе
О пропавшем ничего не известно уже 10 дней
Тела погибших обнаружил сосед
После аварии водитель попытался убежать
Агрессивного мужчину скрутили росгвардейцы
Иркутяне, в свою очередь, делятся, что «качало, как на качелях»
Новое загрязнение доказывает, что нужно как можно скорее решать проблему нефтяного озера возле Селенги
Иномарки получили серьёзные механические повреждения
Сотрудники уголовного розыска Бурятии задержали подозреваемую в Приморском крае
Виновника одного пожара уже нашли