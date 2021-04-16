Улан-удэнец уснул в своём подъезде и оказался обокраден

Молодой человек совсем немного не дошёл до своей квартиры



В полицию с заявлением о краже сотового телефона обратился 20-летний улан-удэнец.



Всё произошло 10 апреля, когда молодой человек так напился, что не дошёл до своей двери. Сперва он распивал алкоголь в своей квартире с друзьями. Затем приятели вышли в подъезд, где поссорились. Конфликт между пьяными людьми перерос в драку.



После потасовки хозяин квартиры уснул прямо в подъезде. Проснувшись, он и обнаружил пропажу телефона.



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. Телефон стащил один из приятелей парня.



- Задержанный 22-летний приятель заявителя признался в содеянном. По его словам, похищенный у друга гаджет он перепродал незнакомцу в тот же день. В настоящее время ущерб потерпевшему возмещён в полном размере. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража» Уголовного кодекса, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





