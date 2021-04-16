Не имея постоянного места жительства, мужчина может скрыться от следствия
В Забайкальском крае 33-летнему бездомному мужчине предъявлено обвинение в убийстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 апреля в городе Хилок обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил 66-летнюю женщину. Мужчина пришёл в дом пенсионерки, с которой ранее был знаком; он периодически за еду или алкоголь помогал пенсионерке наколоть дрова и с другими работами по дому. Женщина сделала замечание бездомному, и он несколько раз ударил её ножом. Пенсионерка скончалась на месте.
Обвиняемый был задержан через несколько часов. На допросе он признался в убийстве. Бездомного заключили под стражу. Суд учёл доводы следствия, что, обвиняемый не имеет постоянного места жительства и, оставаясь на свободе, может скрыться от органов следствия. Сам обвиняемый согласился со своим арестом.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
В Забайкалье арестовали бездомного убийцу
Происшествия, Фото:
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