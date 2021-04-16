В Бурятии сгорела котельная частного дома

- Пожарные и местные жители оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара строение повреждено изнутри, повреждена крыша. Переход огня на жилой дом не было допущено. Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





15 апреля в дачном некоммерческом партнёрстве «Заря» села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии загорелась котельная из газобетона, пристроенная к жилому дому.На момент прибытия пожарных была угроза перехода огня на жилой дом.Также поздним вечером 15 апреля в селе Алцак Джидинского раойна произошёл пожар на неэксплуатируемом участке. На момент прибытия пожарных горела баня изнутри и угол свинарника снаружи. Была угроза тепляку, расположенному в нескольких метрах.Пожарные и местные жители ликвидировали открытое горение за 13 минут. На ликвидацию последствий пожара потребовалось ещё 35 минутЗа минувшие сутки на территории Бурятии произошло шесть загораний травы, в результате которых огнём было уничтожено 8,3 га сухой растительности.