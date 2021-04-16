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В Бурятии пропал 39-летний мужчина

В Бурятии пропал 39-летний мужчина
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
О пропавшем ничего не известно уже 10 дней

Полиция Бурятии разыскивает 39-летнего Сергея Попкова. Он утром 6 апреля вышел из дома в селе Шартыкей Джидинского района и до настоящего времени не вернулся, сообщили в МВД по Бурятии.

Приметы: европейской внешности, рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие черные.

Особые приметы: шрам в виде пореза на щеке, косоглазие, татуировки на груди и плече, татуировка в виде буквы «C» на запястье руки.

Был одет: куртка и брюки камуфляжные черно-белого цвета, черные шапка и ботинки.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(30134)41-7-28, 8(30134)41-2-81 или 102 (112).
пропавшие без вести
 
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