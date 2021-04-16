В Бурятии пропал 39-летний мужчина

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

О пропавшем ничего не известно уже 10 дней



Полиция Бурятии разыскивает 39-летнего Сергея Попкова. Он утром 6 апреля вышел из дома в селе Шартыкей Джидинского района и до настоящего времени не вернулся, сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, рост 165 см, среднего телосложения, волосы короткие черные.



Особые приметы: шрам в виде пореза на щеке, косоглазие, татуировки на груди и плече, татуировка в виде буквы «C» на запястье руки.



Был одет: куртка и брюки камуфляжные черно-белого цвета, черные шапка и ботинки.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(30134)41-7-28, 8(30134)41-2-81 или 102 (112).

