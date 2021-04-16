В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина

Тела погибших обнаружил сосед



15 апреля в 23:10 в посёлке Шестаково Нижнеилимского района Иркутской области на улице Космонавтов загорелась квартира в двухквартирном доме. К месту пожара были направлены три пожарных расчёта. Первым к месту пожара прибыл добровольный пожарный с приспособленной техникой.



Обнаруживший пожар сосед вместе с пожарным местной добровольной пожарной команды приступили к тушению огня в квартире. Войдя в комнату, обнаружили на полу двух человек без признаков жизни. Горело помещение кухни и стена в комнате.



Общими силами огонь был потушен в 23:40 на площади 80 квадратных метров.



На пожаре погибли 55-летний мужчина и 58-летняя женщина.



Осмотр места происшествия показал, что вероятно, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

