Тела погибших обнаружил сосед
15 апреля в 23:10 в посёлке Шестаково Нижнеилимского района Иркутской области на улице Космонавтов загорелась квартира в двухквартирном доме. К месту пожара были направлены три пожарных расчёта. Первым к месту пожара прибыл добровольный пожарный с приспособленной техникой.
Обнаруживший пожар сосед вместе с пожарным местной добровольной пожарной команды приступили к тушению огня в квартире. Войдя в комнату, обнаружили на полу двух человек без признаков жизни. Горело помещение кухни и стена в комнате.
Общими силами огонь был потушен в 23:40 на площади 80 квадратных метров.
На пожаре погибли 55-летний мужчина и 58-летняя женщина.
Осмотр места происшествия показал, что вероятно, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина
Происшествия, Фото:
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