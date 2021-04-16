В Бурятии пьяный водитель, уходя от погони, врезался в ограждение

Вчера, 15 апреля около 23:40 в ДНТ «Багульник» Тарбагатайского района Бурятии экипаж ДПС заметил автомобиль «Тойота Калдина», совершавший опасные действия на проезжей части. Водитель не остановился на требование полицейских, продолжил движение и попытался скрыться.
Следуя в сторону села Вознесеновка, мужчина не справился с управлением и врезался тросовое ограждение. Бросив автомобиль, водитель пытался сбежать, однако сотрудники ГИБДД его задержали.
- Нарушителем оказался 23-летний местный житель. Установлено состояние опьянения, результат показал 1.04 мг/л. Оформлен по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Всего за прошедшие сутки инспекторы ДПС на дорогах Бурятии задержали 18 пьяных водителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ пьяный водитель, за которым ехали сотрудники ГИБДД, врезался в остановившийся автомобиль.
Вечером 14 апреля на ПВЗ устроили погоню за пьяной компанией на «Лэнд Крузере».