В Улан-Удэ обнаружили нефтяное загрязнение

Новое загрязнение доказывает, что нужно как можно скорее решать проблему нефтяного озера возле Селенги
По поручению Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в посёлке Стеклозавод в Улан-Удэ пройдёт рейд специалистов Росприроднадзора. Местные жители вновь обнаружили здесь нефтяное загрязнение, сюжет об этом 15 апреля выпустил телеканал «Тивиком».
Очередное излитие нефти на почву в посёлке связано с наличием подземной нефтяной линзы, от которой не могут избавиться уже много лет.
- Чтобы ликвидировать данный объект накопленного вреда, необходимо начать с установления масштаба загрязнения, определить параметры подземного скопления нефтепродуктов. Исходя из результатов этих исследований, необходимо избрать действенный способ очищения линзы. Перечисленный порядок действий должен выполнить ответственный за состояние экологии в регионе орган - министерство природных ресурсов Бурятии. Однако на протяжении длительного времени, несмотря на выделение значительных денежных средств из бюджета (более 200 миллионов рублей) на экологическое оздоровление загрязненной территории, эффективных мер принято не было, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
В Байкальской природоохранной прокуратуре отмечают, что новое нефтяное пятно ещё раз доказывает: проблема с загрязнением стоит крайне остро. Ранее специалисты неоднократно фиксировали превышение предельных концентраций по нефтепродуктам в почве и воде Селенги.
Как сообщал «Байкал-Daily», данная нефтяная линза образовалась в результате деятельности промышленного предприятия советских времен. Объём нефтяного озера, по ранее озвученным предварительным оценкам, составляет не менее 18 тысяч тонн нефтепродуктов. Всё это выплеснулось в почву в 90-х годах по недосмотру. Многотонная масса бензина ушла в землю, а затем образовалось целое подземное нефтяное озеро.
«Нефтяная линза» несёт в себе угрозу для реки Селенга и Байкала – при попадании такого большого количества нефтепродуктов в воду может случиться самая настоящая экологическая катастрофа.
В 2012 году Москва начала выделение средств на ликвидацию этой проблемы. Однако выполненные работы по госконтракту в 2013 году на сумму 172 миллиона не привели к желаемому результату, так как основаны были не на научных исследованиях.
Недавно судебный вопрос по ликвидации «нефтяной линзы» дошёл до Верховного суда России. Заняться этим обязали минприроды Бурятии.
- Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор в 2019 году обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия министерства, обязании принять меры по ликвидации подземной нефтяной линзы, защите Селенги. Решением суда требования прокурора были удовлетворены. Вместе с тем, до настоящего времени, административное дело находится в стадии обжалования. Представленный журналистами видеоматериал в очередной раз показывает, что проблема с загрязнением стоит крайне остро. В связи с чем, своевременное исполнение судебного акта является важнейшей задачей органов власти республики. Прокуратура и далее будет добиваться устранение угрозы экологии и ликвидации объекта накопленного вреда, - подчеркнули в Байкальской природоохранной прокуратуре.
В Улан-Удэ обнаружили нефтяное загрязнение
Происшествия, Фото:
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