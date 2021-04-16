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В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с большим ущербом

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с большим ущербом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Иномарки получили серьёзные механические повреждения

Сегодня утром на улице Октябрьская в Улан-Удэ произошло тройное ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Митсубиши Оутлендер», выезжая со второстепенной дороги со стороны парка имени Орешкова, не предоставил преимущество автомобилю «Ниссан Тиана».

От удара машины на проезжей части развернулись. Затем «Митсубиши» также столкнулся с «Лексусом», который стоял на выезде на главную дорогу.



Водители не пострадали.

Как выяснилось, у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО. Теперь ему придётся за свой счёт восстанавливать два других автомобиля. Разговор о сумме компенсации между водителями вышел непростым. Материальный ущерб, только по предварительным данным, оценивается на сумму свыше 500 тысяч рублей. Особенно дорогой ремонт предстоит владельцу «Лексуса», запчасти на который стоят больших сумм.




Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Блинова пьяный водитель «Хонды», за которым следовали сотрудники ДПС, врезался в остановившийся автомобиль «Рено Логан». В результате происшествия в медучреждение для осмотра доставлена беременная девушка – пассажирка «Логана».



ДТП
 
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