В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с большим ущербом

От удара машины на проезжей части развернулись. Затем «Митсубиши» также столкнулся с «Лексусом», который стоял на выезде на главную дорогу.









Как выяснилось, у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО. Теперь ему придётся за свой счёт восстанавливать два других автомобиля. Разговор о сумме компенсации между водителями вышел непростым. Материальный ущерб, только по предварительным данным, оценивается на сумму свыше 500 тысяч рублей. Особенно дорогой ремонт предстоит владельцу «Лексуса», запчасти на который стоят больших сумм.













