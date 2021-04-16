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Полиция Бурятии раскрыла мошенничество с совместными закупками

Полиция Бурятии раскрыла мошенничество с совместными закупками
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Сотрудники уголовного розыска Бурятии задержали подозреваемую в Приморском крае

В начале марта в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление о факте мошенничества от 33-летней горожанки. Женщина сообщила, что заказала одежду на общую сумму более шести тысяч рублей в группе совместных закупок в Viber. Однако заказ ей так и не пришёл.

Сотрудники управления уголовного розыска их коллеги из УМВД по Улан-Удэ установили подозреваемую. Ею оказалась 18-летняя уроженка Бурятии, сейчас проживающая в Приморском крае. Полицейские выехали в Приморский край, задержали там девушку и допросили её.

Девушка призналась, что в феврале намеренно создала группу по продаже одежды и товаров для дома, зная, что обманет всех своих покупателей.

По предварительным данным, её жертвами стали ещё семь жителей республики. Общая сумма причинённого ущерба составила 27,5 тысяч рублей.

- Ранее у мошенницы уже был опыт торговли вещами в Интернете. Она никогда не была судима. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


мошенничество
 
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