Полиция Бурятии раскрыла мошенничество с совместными закупками

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Сотрудники уголовного розыска Бурятии задержали подозреваемую в Приморском крае



В начале марта в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление о факте мошенничества от 33-летней горожанки. Женщина сообщила, что заказала одежду на общую сумму более шести тысяч рублей в группе совместных закупок в Viber. Однако заказ ей так и не пришёл.



Сотрудники управления уголовного розыска их коллеги из УМВД по Улан-Удэ установили подозреваемую. Ею оказалась 18-летняя уроженка Бурятии, сейчас проживающая в Приморском крае. Полицейские выехали в Приморский край, задержали там девушку и допросили её.



Девушка призналась, что в феврале намеренно создала группу по продаже одежды и товаров для дома, зная, что обманет всех своих покупателей.



По предварительным данным, её жертвами стали ещё семь жителей республики. Общая сумма причинённого ущерба составила 27,5 тысяч рублей.



- Ранее у мошенницы уже был опыт торговли вещами в Интернете. Она никогда не была судима. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





