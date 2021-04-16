Сотрудники уголовного розыска Бурятии задержали подозреваемую в Приморском крае
В начале марта в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило заявление о факте мошенничества от 33-летней горожанки. Женщина сообщила, что заказала одежду на общую сумму более шести тысяч рублей в группе совместных закупок в Viber. Однако заказ ей так и не пришёл.
Сотрудники управления уголовного розыска их коллеги из УМВД по Улан-Удэ установили подозреваемую. Ею оказалась 18-летняя уроженка Бурятии, сейчас проживающая в Приморском крае. Полицейские выехали в Приморский край, задержали там девушку и допросили её.
Девушка призналась, что в феврале намеренно создала группу по продаже одежды и товаров для дома, зная, что обманет всех своих покупателей.
По предварительным данным, её жертвами стали ещё семь жителей республики. Общая сумма причинённого ущерба составила 27,5 тысяч рублей.
- Ранее у мошенницы уже был опыт торговли вещами в Интернете. Она никогда не была судима. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полиция Бурятии раскрыла мошенничество с совместными закупками
Происшествия, Фото:
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