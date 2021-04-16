Прокуратура и следственное управление проводят проверки
Накануне, 15 апреля, днём на 96 километре автодороги Р-258 «Байкал» опрокинулся бензовоз. Есть пострадавшие. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
По данному факту проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
- В настоящее время следователями производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, проводится комплекс иных проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Также проверку начала региональная прокуратура. По данным надзорного органа, в ДТП пострадали три человека.
- В результате произошедшего травмы получили оба водителя и пассажир легкового автомобиля, которые доставлены в медицинские учреждения Слюдянского района. Причины происшествия устанавливаются. На место выезжали работники прокуратуры Слюдянского района, - уточнили в прокуратуре.
По данному факту прокуратурой района организовано проведение проверки соблюдения законодательства при перевозке опасных грузов, по её итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
В Иркутской области в ДТП с бензовозом пострадали три человека
Происшествия, Фото:
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