В Иркутской области в ДТП с бензовозом пострадали три человека

Прокуратура и следственное управление проводят проверки



Накануне, 15 апреля, днём на 96 километре автодороги Р-258 «Байкал» опрокинулся бензовоз. Есть пострадавшие. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.



По данному факту проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



- В настоящее время следователями производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, проводится комплекс иных проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Также проверку начала региональная прокуратура. По данным надзорного органа, в ДТП пострадали три человека.



- В результате произошедшего травмы получили оба водителя и пассажир легкового автомобиля, которые доставлены в медицинские учреждения Слюдянского района. Причины происшествия устанавливаются. На место выезжали работники прокуратуры Слюдянского района, - уточнили в прокуратуре.



По данному факту прокуратурой района организовано проведение проверки соблюдения законодательства при перевозке опасных грузов, по её итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

