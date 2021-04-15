В Улан-Удэ пьяный водитель совершил ДТП во время задержания









Очередное «пьяное» ДТП произошло в Улан-Удэ сегодня днём, 15 апреля.В 13:51 в дежурную часть ГИБДД позвонила девушка и сообщила, что по улице Блинова движется автомобиль «Хонда», водитель которого, похоже, пьян. Через четыре минуты наряд ДПС заметил эту машину на проспекте Автомобилистов. Водитель совершил ДТП прямо перед госавтоинспекторами.- При попытке задержать автомобиль водитель «Хонды» совершил столкновение с остановившимся перед пешеходным переходом автомобилем «Рено Логан». «Рено» отбросило на трамвайные пути, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП в медучреждение для осмотра доставлена беременная девушка – пассажирка «Рено Логан».За рулем «Хонды» находился 71-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование на состояние опьянения. Результат составил 1.20 мг/л,На мужчину оформлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП.