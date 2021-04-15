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15 апреля

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В Улан-Удэ пьяный водитель совершил ДТП во время задержания

В Улан-Удэ пьяный водитель совершил ДТП во время задержания
Происшествия, 
По вине пьяного водителя другую машину отбросило на трамвайные пути

Очередное «пьяное» ДТП произошло в Улан-Удэ сегодня днём, 15 апреля.

В 13:51 в дежурную часть ГИБДД позвонила девушка и сообщила, что по улице Блинова движется автомобиль «Хонда», водитель которого, похоже, пьян. Через четыре минуты наряд ДПС заметил эту машину на проспекте Автомобилистов. Водитель совершил ДТП прямо перед госавтоинспекторами.

- При попытке задержать автомобиль водитель «Хонды» совершил столкновение с остановившимся перед пешеходным переходом автомобилем «Рено Логан». «Рено» отбросило на трамвайные пути, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП в медучреждение для осмотра доставлена беременная девушка – пассажирка «Рено Логан».



За рулем «Хонды» находился 71-летний мужчина. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование на состояние опьянения. Результат составил 1.20 мг/л,

На мужчину оформлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП.

 

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне, 14 апреля вечером на улице Терешковой в Улан-Удэ пьяный пешеход попал под колёса маршрутки. В тот же день утром пьяный водитель внедорожника, лишённый прав, насмерть сбил женщину на Верхней Берёзовке.

6 апреля в Бичурском районе в ДТП погиб пьяный 33-летний водитель «Тойоты Королла».

5 апреля в Мухоршибирском районе пьяный мужчина на мотоцикле столкнулся с мопедом, на котором ехала женщина. Она получила травмы и попала в больницу.
ДТП алкогольное опьянение
 
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