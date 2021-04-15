В Бурятии лесники выследили «чёрного» лесоруба

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Объём незаконно заготовленной древесины составил около 17 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 104 тысяч рублей.



Незаконно вырубленная древесина и бензопила были изъяты.



В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.

Объём незаконно заготовленной древесины составил около 17 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 104 тысяч рублей.Незаконно вырубленная древесина и бензопила были изъяты.В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.

Во время рейдового патрулирования лесов Заиграевского района Бурятии сотрудники Хандагатайского лесничества заметили подозрительный автомобиль «УАЗ».Лесники решили незаметно проследить за машиной, но упустили её из вида. Углубившись в лес, они оставили свой автомобиль и решили проследовать пешком. Чуть позже сотрудники лесничества заметили падающее дерево и направились к месту. Подойдя ближе, лесники обнаружили мужчину, который рубил деревья.Выяснилось, что мужчина решил незаконно вырубить деревья и отправился в лес вместе с приятелем. Друг оставил его и уехал.