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В Бурятии лесники выследили «чёрного» лесоруба

В Бурятии лесники выследили «чёрного» лесоруба
Происшествия, 
«Чёрного» лесоруба в лес привёз его друг

Во время рейдового патрулирования лесов Заиграевского района Бурятии сотрудники Хандагатайского лесничества заметили подозрительный автомобиль «УАЗ».

Лесники решили незаметно проследить за машиной, но упустили её из вида. Углубившись в лес, они оставили свой автомобиль и решили проследовать пешком. Чуть позже сотрудники лесничества заметили падающее дерево и направились к месту. Подойдя ближе, лесники обнаружили мужчину, который рубил деревья.

Выяснилось, что мужчина решил незаконно вырубить деревья и отправился в лес вместе с приятелем. Друг оставил его и уехал.



Объём незаконно заготовленной древесины составил около 17 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 104 тысяч рублей.

Незаконно вырубленная древесина и бензопила были изъяты.

В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Обо всех нарушениях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны по телефону 20-44-44.
черные лесорубы
 
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