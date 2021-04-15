В Иркутской области из задымлённого дома спасли 15 человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар случился ночью



Сегодня в три часа ночи загорелась квартира на четвёртом этаже пятиэтажного панельного дома на проспекте Космонавтов в городе Усолье-Сибирском. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта и автолестница. До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 20 жильцов.



В подъезде наблюдалось сильное задымление, из окон подъезда и квартиры шёл дым. Пожарные с применением спасательных устройств спасли 15 человек. Погибших и пострадавших нет.



В комнате горела мебель. Открытый огонь был потушен в считанные минуты. В 4:41 пожар был ликвидирован. В результате квартира закопчена по всей площади. Огнём повреждены домашние вещи и мебель.



Причина возгорания устанавливается дознавателями, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

