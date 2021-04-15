Пожар случился ночью
Сегодня в три часа ночи загорелась квартира на четвёртом этаже пятиэтажного панельного дома на проспекте Космонавтов в городе Усолье-Сибирском. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта и автолестница. До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 20 жильцов.
В подъезде наблюдалось сильное задымление, из окон подъезда и квартиры шёл дым. Пожарные с применением спасательных устройств спасли 15 человек. Погибших и пострадавших нет.
В комнате горела мебель. Открытый огонь был потушен в считанные минуты. В 4:41 пожар был ликвидирован. В результате квартира закопчена по всей площади. Огнём повреждены домашние вещи и мебель.
Причина возгорания устанавливается дознавателями, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
В Иркутской области из задымлённого дома спасли 15 человек
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Чёрного» лесоруба в лес привёз его друг
Пожар случился ночью
Сотрудникам ГИБДД пришлось блокировать автомобиля нарушителя
Охотник за металлом был пьян
Коноплю гости из соседнего региона собирали в Мухоршибирском районе
От укусов клещей уже пострадали и взрослые, и дети
Инцидент произошёл три года назад
Москвички оскорбляли девушек по национальному признаку и угрожали им
Мужчина вернулся в комнату за курткой, но не удержался от кражи
Причиной послужило то, что мать взяла без спроса сигареты
Мужчина не хотел платить добровольно
Убийца получил 16 лет колонии
Погиб командир отделения спецназа «Росич»
Женщина пропала в зимние морозы в тапочках
«Чёрного» лесоруба поймали росгвардейцы