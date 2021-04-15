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В Иркутской области из задымлённого дома спасли 15 человек

В Иркутской области из задымлённого дома спасли 15 человек
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар случился ночью

Сегодня в три часа ночи загорелась квартира на четвёртом этаже пятиэтажного панельного дома на проспекте Космонавтов в городе Усолье-Сибирском. К месту пожара были направлены два пожарных расчёта и автолестница. До прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли 20 жильцов.

В подъезде наблюдалось сильное задымление, из окон подъезда и квартиры шёл дым. Пожарные с применением спасательных устройств спасли 15 человек. Погибших и пострадавших нет.

В комнате горела мебель. Открытый огонь был потушен в считанные минуты. В 4:41 пожар был ликвидирован. В результате квартира закопчена по всей площади. Огнём повреждены домашние вещи и мебель.

Причина возгорания устанавливается дознавателями, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
пожар
 
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