В Улан-Удэ устроили погоню за пьяной компанией на «Лэнд Крузере»

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За рулём находился 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался, в связи с чем был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП.



Автотранспорт нарушителя помещён на специализированную штрафстоянку.



Также в автомобиле находились четыре пассажира.







В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД в результате преследования задержали пьяного водителя. Всё произошло поздним вечером 14 апреля, сообщили в МВД по Бурятии.Около 23 часов экипажу ДПС поступила информация о том, что на улице Октябрьская компания мужчин, предположительно, пьяных собирается сесть во внедорожник «Тойота Лэнд Крузер». Для проверки на место выехал наряд отдельного специализированного батальона ГИБДД.Этот автомобиль полицейские заметили на той же улице Октябрьская. Сотрудники потребовали водителя остановиться, однако он не отреагировал, прибавил ходу и попробовал оторваться.Далеко «Лэнд Крузеру» уехать не удалось. На улице Комсомольская полицейские блокировали машину, водителя задержали.