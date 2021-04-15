Охотник за металлом был пьян
В Октябрьском районе Улан-Удэ раскрыли кражу крышек колодцев, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ранее на улице Тобольская украли три крышки колодцев. Их стоимость превысила 10 тысяч рублей.
Полицейские задержали вора – ранее судимого за кражу 41-летнего горожанина. Мужчина признался, что сдал крышки в пункт приёма металла. Вырученные деньги он потратил.
В момент кражи мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Украденные крышки полиция изъяла.
Отметим, что приём пунктами приёма металла крышек канализационных люков запрещён. Работник, допустивший нарушение, будет привлечён к административной ответственности по ст. 14.26 КоАП РФ.
В Улан-Удэ поймали расхитителя крышек колодцев
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