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В Улан-Удэ поймали расхитителя крышек колодцев

В Улан-Удэ поймали расхитителя крышек колодцев
Происшествия, 
Охотник за металлом был пьян

В Октябрьском районе Улан-Удэ раскрыли кражу крышек колодцев, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее на улице Тобольская украли три крышки колодцев. Их стоимость превысила 10 тысяч рублей.

Полицейские задержали вора – ранее судимого за кражу 41-летнего горожанина. Мужчина признался, что сдал крышки в пункт приёма металла. Вырученные деньги он потратил.

В момент кражи мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Украденные крышки полиция изъяла.

Отметим, что приём пунктами приёма металла крышек канализационных люков запрещён. Работник, допустивший нарушение, будет привлечён к административной ответственности по ст. 14.26 КоАП РФ.

кража
 
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