В Улан-Удэ поймали расхитителя крышек колодцев

Охотник за металлом был пьян



В Октябрьском районе Улан-Удэ раскрыли кражу крышек колодцев, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее на улице Тобольская украли три крышки колодцев. Их стоимость превысила 10 тысяч рублей.



Полицейские задержали вора – ранее судимого за кражу 41-летнего горожанина. Мужчина признался, что сдал крышки в пункт приёма металла. Вырученные деньги он потратил.



В момент кражи мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Украденные крышки полиция изъяла.



Отметим, что приём пунктами приёма металла крышек канализационных люков запрещён. Работник, допустивший нарушение, будет привлечён к административной ответственности по ст. 14.26 КоАП РФ.



