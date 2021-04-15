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В Бурятии поймали трёх сборщиков конопли из Забайкалья

В Бурятии поймали трёх сборщиков конопли из Забайкалья
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Коноплю гости из соседнего региона собирали в Мухоршибирском районе

Утром 13 апреля полицейские в трёх километрах от улуса Зандин Мухоршибирского района Бурятии задержали трёх жителей Забайкальского края в возрасте от 21 года до 34 лет. Они собирали коноплю.

У каждого из задержанных сотрудники полиции изъяли полимерные плетёные мешки с коноплёй общим весом около килограмма. У двоих из них освидетельствованием подтверждены факты потребления запрещённого вещества.

Подозреваемые 30 и 34 лет ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в МВД по Бурятии. 
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