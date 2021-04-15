Коноплю гости из соседнего региона собирали в Мухоршибирском районе
Утром 13 апреля полицейские в трёх километрах от улуса Зандин Мухоршибирского района Бурятии задержали трёх жителей Забайкальского края в возрасте от 21 года до 34 лет. Они собирали коноплю.
У каждого из задержанных сотрудники полиции изъяли полимерные плетёные мешки с коноплёй общим весом около килограмма. У двоих из них освидетельствованием подтверждены факты потребления запрещённого вещества.
Подозреваемые 30 и 34 лет ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии поймали трёх сборщиков конопли из Забайкалья
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
От укусов клещей уже пострадали и взрослые, и дети
Инцидент произошёл три года назад
Москвички оскорбляли девушек по национальному признаку и угрожали им
Мужчина вернулся в комнату за курткой, но не удержался от кражи
Причиной послужило то, что мать взяла без спроса сигареты
Мужчина не хотел платить добровольно
Убийца получил 16 лет колонии
Погиб командир отделения спецназа «Росич»
Женщина пропала в зимние морозы в тапочках
«Чёрного» лесоруба поймали росгвардейцы
Мальчика госпитализировали в больницу
Погибший молодой человек ехал без мотошлема
Пострадавший ребёнок находится на аппарате ИВЛ
Наезд произошёл на улице Терешковой
Тушение осложнялось порывистым ветром