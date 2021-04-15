В Бурятии поймали трёх сборщиков конопли из Забайкалья

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Коноплю гости из соседнего региона собирали в Мухоршибирском районе



Утром 13 апреля полицейские в трёх километрах от улуса Зандин Мухоршибирского района Бурятии задержали трёх жителей Забайкальского края в возрасте от 21 года до 34 лет. Они собирали коноплю.



У каждого из задержанных сотрудники полиции изъяли полимерные плетёные мешки с коноплёй общим весом около килограмма. У двоих из них освидетельствованием подтверждены факты потребления запрещённого вещества.



Подозреваемые 30 и 34 лет ранее уже привлекались к уголовной ответственности.



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в МВД по Бурятии.

