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15 апреля

14 апреля

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Клещи начали нападать на жителей Бурятии

Клещи начали нападать на жителей Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
От укусов клещей уже пострадали и взрослые, и дети

В Бурятии начался сезон активности клещей. По данным на 14 апреля, за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 16 человек, из них четверо детей.

Доставлены для проведения экспресс-диагностики 11 клещей. Результаты на инфекции, передающиеся клещами (клещевой вирусный энцефалит, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, клещевой боррелиоз), отрицательные.

- Вся территория республики является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Поэтому при наступлении сезона активности клещей очень важно внимание уделить мерам профилактики. Поставить прививку ещё не поздно. Особенно это важно для сохранения здоровья детей. к тому же вакцинация детей в этом году бесплатная, - отмечает руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев, - Правительством республики закуплено более 170 тысяч доз вакцин для детей. Я призываю всех позаботиться об этом именно сейчас.

В прошлом году против клещевого вирусного энцефалита было привито 67175 человек, из них детей - 46113. В этом году планируется привить более 77 тысяч человек, в первом квартале привито 14775 человек. 

Профилактические прививки продолжаются. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Дети прививаются бесплатно.

- В республике сохраняется эпидемиологическое неблагополучие по клещевым инфекциям. В 2020 году зарегистрировано 3506 обращений по поводу укусов клещами в медицинские организации, что на 3,5% ниже, чем в 2019 году. Из общего числа пострадавших 34% - дети (1199 сл.). Эпидемический сезон 2020 года характеризовался ранней активностью клещей (2-ая декада марта), с максимальной активностью в конце мая. Наиболее высокая обращаемость зарегистрирована в Кабанском, Тункинском, Баргузинском, Закаменском, Прибайкальском, Северобайкальском районах, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в 2020 году составила 2,98 на 100 тысяч населения, клещевым риккетсиозом 2,0 на 100 тысяч населения, что на уровне 2019 года, в 1,5 раза снизилась заболеваемость клещевым боррелиозом.

- Для снижения численности клещей в республике проводятся противоклещевые обработки. В прошедшем сезоне обработано 2458 га территорий мест массового отдыха и пребывания населения. С середины апреля при установлении стабильных положительных дневных температур (более+5 С) акарицидные обработки будут начаты, - заключили в управлении Роспотребнадзора. 

клещи
 
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