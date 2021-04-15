Житель Иркутской области соврал о бомбе в керченской школе

Инцидент произошёл три года назад



20-летний житель города Саянск Иркутской области признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).



В октябре 2018 года молодой человек со специально созданной им страницы в социальной сети «ВКонтакте» записал личное сообщение и аудиофайл о планируемом взрыве в школе – морском техническом лицее в городе Керчь в Крыму. После чего отправил сообщение случайно выбранному пользователю социальной сети, проживающему в городе Керчь.



По результатам обследования здания школы специализированными службами информация о заминировании не подтвердилась.



- Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком два года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Приговор в законную силу не вступил.

