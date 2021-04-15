Инцидент произошёл три года назад
20-летний житель города Саянск Иркутской области признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).
В октябре 2018 года молодой человек со специально созданной им страницы в социальной сети «ВКонтакте» записал личное сообщение и аудиофайл о планируемом взрыве в школе – морском техническом лицее в городе Керчь в Крыму. После чего отправил сообщение случайно выбранному пользователю социальной сети, проживающему в городе Керчь.
По результатам обследования здания школы специализированными службами информация о заминировании не подтвердилась.
- Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком два года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Приговор в законную силу не вступил.
Житель Иркутской области соврал о бомбе в керченской школе
Происшествия, Фото:
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