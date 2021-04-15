Мужчина вернулся в комнату за курткой, но не удержался от кражи
12 апреля в дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ с заявлением о краже сотового телефона и денег обратилась 42-летняя местная жительница.
Сотрудники полиции раскрыли кражу, задержав 26-летнего соседа женщины.
Выяснилось, что днём ранее молодой человек распивал спиртное в комнате женщины в общежитии. Поздно вечером он ушёл к себе. А утром, вспомнив, что отставил куртку у соседки, вернулся.
Войдя через незапертую дверь, он увидел хозяйку спящей. Парень забрал свою куртку, а также сотовой телефон женщины и 18 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составил 38 тысяч рублей.
Подозреваемый нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности.
Гаджет изъят. Деньги, как пояснил молодой человек, он потратил на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
Улан-удэнец обокрал спящую соседку по общежитию
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