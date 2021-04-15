Читинец вылил на голову матери кипяток

Причиной послужило то, что мать взяла без спроса сигареты



35-летний читинец предстанет перед судом за то, что вылил на мать кипяток. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и причинении лёгкого вреда здоровью, сообщили в краевой прокуратуре.



В декабре 2020 года мужчина распивал дома спиртное. Увидев, что его мать взяла без спроса сигареты, он несколько раз ударил её кулаком по голове и телу. Затем вылил ей на голову кипяток из чайника. Женщина получила ожоги лица, шеи, туловища, рук и ног.



Также он причинил лёгкий вред здоровью пытавшемуся помешать отчиму, также вылив на него кипяток из чайника.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Читы.



