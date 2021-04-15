 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 апреля

14 апреля

Популярное

Читинец вылил на голову матери кипяток

Читинец вылил на голову матери кипяток
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Причиной послужило то, что мать взяла без спроса сигареты

35-летний читинец предстанет перед судом за то, что вылил на мать кипяток. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и причинении лёгкого вреда здоровью, сообщили в краевой прокуратуре.

В декабре 2020 года мужчина распивал дома спиртное. Увидев, что его мать взяла без спроса сигареты, он несколько раз ударил её кулаком по голове и телу. Затем вылил ей на голову кипяток из чайника. Женщина получила ожоги лица, шеи, туловища, рук и ног.

Также он причинил лёгкий вред здоровью пытавшемуся помешать отчиму, также вылив на него кипяток из чайника.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Читы.

ожоги тяжкие телесные повреждения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатил более 240 тысяч
В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатил более 240 тысяч
Происшествия, 15.04.2021
Мужчина не хотел платить добровольно
Спецназовец из Бурятии разбился при прыжке с парашютом
Спецназовец из Бурятии разбился при прыжке с парашютом
Происшествия, 15.04.2021
Погиб командир отделения спецназа «Росич»
В Бурятии женщину, пропавшую в тапочках, нашли мёртвой
В Бурятии женщину, пропавшую в тапочках, нашли мёртвой
Происшествия, 15.04.2021
Женщина пропала в зимние морозы в тапочках
Житель Бурятии незаконно вырубил большие сосны
Житель Бурятии незаконно вырубил большие сосны
Происшествия, 15.04.2021
«Чёрного» лесоруба поймали росгвардейцы
В Улан-Удэ сбили восьмилетнего ребёнка
В Улан-Удэ сбили восьмилетнего ребёнка
Происшествия, 15.04.2021
Мальчика госпитализировали в больницу
В Бурятии разбился мотоциклист
В Бурятии разбился мотоциклист
Происшествия, 15.04.2021
Погибший молодой человек ехал без мотошлема
В Улан-Удэ малыш отравился чистящим средством для труб
В Улан-Удэ малыш отравился чистящим средством для труб
Происшествия, 15.04.2021
Пострадавший ребёнок находится на аппарате ИВЛ
В Бурятии сжигание травы привело к лесным пожарам
В Бурятии сжигание травы привело к лесным пожарам
Происшествия, 15.04.2021
Тушение осложнялось порывистым ветром
Житель Бурятии бил топором мужчину и женщину
Житель Бурятии бил топором мужчину и женщину
Происшествия, 14.04.2021
Мужчина успокоился только, когда его жертвы перестали шевелиться
В Улан-Удэ школьницу покусала собака, которую прикормили бабушки
В Улан-Удэ школьницу покусала собака, которую прикормили бабушки
Происшествия, 14.04.2021
Агрессивная собака, которая прижилась во дворе многоквартирного дома, не впервые кидается на людей
Житель Бурятии, пытавшийся убить мужчину, не смог обжаловать приговор
Житель Бурятии, пытавшийся убить мужчину, не смог обжаловать приговор
Происшествия, 14.04.2021
Мужчина заявил, что у него не было умысла на убийство  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^