Причиной послужило то, что мать взяла без спроса сигареты
35-летний читинец предстанет перед судом за то, что вылил на мать кипяток. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и причинении лёгкого вреда здоровью, сообщили в краевой прокуратуре.
В декабре 2020 года мужчина распивал дома спиртное. Увидев, что его мать взяла без спроса сигареты, он несколько раз ударил её кулаком по голове и телу. Затем вылил ей на голову кипяток из чайника. Женщина получила ожоги лица, шеи, туловища, рук и ног.
Также он причинил лёгкий вред здоровью пытавшемуся помешать отчиму, также вылив на него кипяток из чайника.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Читы.
Читинец вылил на голову матери кипяток
Происшествия, Фото:
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