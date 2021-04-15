В Бурятии «чёрный лесоруб» выплатил более 240 тысяч

Мужчина не хотел платить добровольно



Судебные приставы взыскали с жителя Еравнинского района Бурятии 246 тысяч рублей ущерба, причинённого в результате незаконной вырубки леса.



29-летний мужчина днём вырубал деревья без разрешительных документов. За два часа «чёрный лесоруб» успел спилить 31 сосну.



В дальнейшем он был привлечен к уголовной ответственности, в судебном порядке его обязали выплатить материальный ущерб.



- Было вынесено постановление о взыскании денежных средств с расчётных счетов должника. Дополнительно судебный пристав ограничил «чёрному лесорубу» регистрационные действия в отношении его имущества, а также обратил взыскание на его заработную плату. Принятые меры позволили взыскать с должника 246 414 рублей материального ущерба. Однако, несмотря на погашение задолженности в полном объёме, «чёрному лесорубу» пришлось дополнительно изыскать свыше 15 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



В настоящее время исполнительное производство окончено фактическим исполнением, взысканные денежные средства в полном объеме перечислены на счет Республиканского агентства лесного хозяйства.



