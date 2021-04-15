Убийца получил 16 лет колонии
Иркутский областной суд вынес приговор 29-летнему жителю Усолья-Сибирского, признав его виновным в убийстве, краже, мошенничестве и похищении паспорта и другого важного личного документа.
49-летний житель Хакасии в декабре 2019 года возвращался на своём автомобиле домой из города Нерюнгри, где работал вахтовым методом. В районе Усолья-Сибирского машина сломалась. Починить авто вызвался местный житель за вознаграждение. 56 тысяч рублей, полученные на ремонт автомобиля, житель Иркутской области в итоге потратил, а машину не отремонтировал.
В январе 2020 года усольчанин, чтобы скрыть мошенничество, вывез мужчину, вернувшегося за своим автомобилем, за город, и нанёс ему удары ножом. Труп убийца оставил в лесу в снегу.
После этого убийца взял себе принадлежавшие погибшему ценные личные вещи, паспорт, водительское удостоверение, банковскую карту, а также находившиеся на банковском счёте деньги. Он также продал машину, оставленную на ремонт.
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строго режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в областной прокуратуре.
Усольчанин убил мужчину, чтобы не возвращать ему 56 тысяч
Происшествия, Фото:
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