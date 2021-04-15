Житель Бурятии незаконно вырубил большие сосны

«Чёрного» лесоруба поймали росгвардейцы
В трёх километрах от села Верхний Саянтуй в Бурятии сотрудники сил специального назначения Росгвардии и местные полицейские задержали «чёрного» лесоруба. Он незаконно вырубил более 5 кубометров сосны.
Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 100 тысяч рублей.
С места преступления в лесу Тарбагатайского участкового лесничества изъяты автомобиль с прицепом, древесина и бензопила.
- В отношении 27-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичное преступление, возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
«Чёрного» лесоруба поймали росгвардейцы
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