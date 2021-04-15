Жителя Бурятии наказали за мат в адрес фельдшера

Нарушитель был пьян
В Баунтовском районе Бурятии фельдшер отделения скорой медицинской помощи обратился в прокуратуру с жалобой на то, что его оскорбили.
Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по телефону оскорбил медицинского работника грубой нецензурной бранью.
В связи с этим прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».
Мировой судья нарушителя привлёк административной ответственности в виде штрафа в три тысячи рублей.
Решение суда вступило в законную силу, сообщили в прокуратуре Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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