Жителя Бурятии наказали за мат в адрес фельдшера

Нарушитель был пьян



В Баунтовском районе Бурятии фельдшер отделения скорой медицинской помощи обратился в прокуратуру с жалобой на то, что его оскорбили.



Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по телефону оскорбил медицинского работника грубой нецензурной бранью.



В связи с этим прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».



Мировой судья нарушителя привлёк административной ответственности в виде штрафа в три тысячи рублей.



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в прокуратуре Бурятии.



