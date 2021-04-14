Мужчина успокоился только, когда его жертвы перестали шевелиться
31-летний житель Заиграевского района предстанет перед судом за попытку убийства двух человек, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, 3 августа 2020 года вечером обвиняемый распивал спиртные напитки со своими знакомыми в доме в пригородном садовом товариществе «Солнечный». Во время застолья пьяные собутыльники поссорились из-за пустяка.
Тогда мужчина схватил топор и стал наносить им удары по голове и телу мужчине и женщине. Когда они перестали подавать признаки жизни, мужчина отбросил топор, решив, что расправился с противниками.
Затем, через некоторое время, успокоившись, он сам вызвал скорую помощь и полицию. Раненых отвезли в больницу, и врачам удалось сохранить им жизнь.
Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
Житель Бурятии бил топором мужчину и женщину
Происшествия, Фото:
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