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Житель Бурятии бил топором мужчину и женщину

Житель Бурятии бил топором мужчину и женщину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина успокоился только, когда его жертвы перестали шевелиться

31-летний житель Заиграевского района предстанет перед судом за попытку убийства двух человек, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, 3 августа 2020 года вечером обвиняемый распивал спиртные напитки со своими знакомыми в доме в пригородном садовом товариществе «Солнечный». Во время застолья пьяные собутыльники поссорились из-за пустяка.

Тогда мужчина схватил топор и стал наносить им удары по голове и телу мужчине и женщине. Когда они перестали подавать признаки жизни, мужчина отбросил топор, решив, что расправился с противниками.

Затем, через некоторое время, успокоившись, он сам вызвал скорую помощь и полицию. Раненых отвезли в больницу, и врачам удалось сохранить им жизнь.

Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
покушение на убийство
 
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