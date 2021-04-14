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Житель Бурятии, пытавшийся убить мужчину, не смог обжаловать приговор

Житель Бурятии, пытавшийся убить мужчину, не смог обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина заявил, что у него не было умысла на убийство

Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляцию мужчины, пытавшегося убить человека. Осуждённый приговорён к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, мужчина подал апелляционную жалобу. Он просил назначить более мягкое наказание, заявив, что убивать потерпевшего не хотел.

Однако суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что действия потерпевшего не создавали угрозу жизни и здоровью осуждённого. Так, потерпевший не был вооружён, не пытался ударить агрессора, а характер, локализация, степень тяжести обнаруженных на его теле повреждений и их количество свидетельствовали о том, что осуждённый причинил ему тяжкий вред здоровью при отсутствии необходимой обороны или при превышении её пределов.

- Кроме того, суд первой инстанции обоснованно применил положения ст. 64 УК РФ и назначил мужчине наказание ниже низшего предела санкции ч. 1 ст. 105 УК РФ в виде пяти лет лишения свободы. При этом суд верно указал о назначении реального наказания, не усмотрев оснований для применения условного осуждения, - сообщили в Верховном суде.

Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.
покушение на убийство
 
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