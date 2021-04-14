В Бурятии автоворы доставляют водителям неприятности

Дмитрий Беспалов отмечает, что в полиции с трудом раскрывают подобные преступления. Своим постом он предупреждает автомобилистов о таком виде преступления.





Пару дней назад в бурятском паблике «Аноним 03» опубликовали видео другого автопреступления. На камеру наружного видеонаблюдения попали два преступника, которые сняли с припаркованного автомобиля колпаки. Автор утверждает, что инцидент произошёл в микрорайоне Восточный.







Член Общественной палаты Бурятии, бывший депутат горсовета Улан-Удэ, Дмитрий Беспалов рассказал о распространённом преступлении, с которым сталкиваются автомобилисты. На своей странице в Facebook он рассказал о случае, как с машины, припаркованной возле подъезда, срезали катализатор.- Вот такая беда катится по стране. Нелюди вырезают катализаторы у машин. Пострадали уже тысячи людей. Срезаются за 2-3 минуты. А проблем создают и головную боль надолго. Восстановить можно, но дорогая штука сама и плюс работа, не меньше 150 тысяч рублей, - написал Дмитрий Беспалов, - Техосмотр не пройти, однозначно.Эта декоративная деталь автомобиля стоит недорого. Жители Бурятии делятся мнением по поводу подобных краж:«Самим-то не стрёмно за такое срок получать?», «Такие как они думают, что всё в их жизни безнаказанно! Не думая, делают дела, потом, спохватившись, хватаются за голову! Когда дают по 8 лет лишения свободы!», «Зачем колпаки снимать? Особо не наживёшься, а карму подпортишь! Ай, яй яй!», «Из-за колпаков попадут под колпак», «Какая разница, сколько стоят! Дело в поступке!».