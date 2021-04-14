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«Очень испугалась и плакала»: В Бурятии собаки напали на девочку

«Очень испугалась и плакала»: В Бурятии собаки напали на девочку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Девочка, на которую напали собаки, от шока не могла сказать своё имя

На перекрёстке улиц Матросова-Еравнинская села Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии собаки напали на девочку, на вид которой не больше 7-8 лет. Ребёнка отбили двое мужчин, школьница сильно испугалась, сообщается в группе «Еравна-инфо. 27/4».

- Белая собака хватала ребёнка за ноги, девочка очень сильно напугалась, плакала. Двое мужчин уже отгоняли собаку, когда я остановилась. Девочка отказалась довести её до школы или до дома, даже имя своё не сказала, так напугался бедный ребёнок, - рассказала очевидец.

Женщина рассказала, что уже видела эту собаку, и она постоянно кидается на детей. Агрессивная собака домашняя, у неё есть хозяева.

- Неужели так трудно посадить собаку на цель, если уж держите животное. Такая же история по улице Краснопартизанской, из дома напротив ветстанции постоянно выбегают две собаки и кидаются не только на прохожих, но и на машину. Лично мой ребёнок вообще боится ходить по этой улице, - рассказала женщина.

Информация о нападении направлена в администрацию района. Сотрудники выехали на место происшествия.

Вчера был проведёт рейд по улице Матросова. Здесь обнаружили двух собак светлого окраса, одна из которых находилась на цепи. Хозяин второй не определён. Выяснение всех обстоятельств продолжается. Очевидец сообщил, что на фото нет собак, напавших на девочку.

Отлов собак в селе запланирован на июнь, отловят 65 особей.

Предстоит строительство приюта для безнадзорных животных. На сегодня идёт формирование земельного участка, формирование документации для проведения торгов по отлову животных без владельцев, отмечают в группе «Еравна-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Улан-Удэ собаки напали на мальчика и женщину. Очевидцы рассказывали, что женщину собаки уронили и катали по земле, а мальчик сильно испугался

На прошлой неделе шокирующая трагедия произошла в улусе Шэнэ-Буса Заиграевского района. 80-летняя женщина умерла страшной смертью – её насмерть загрызли собаки. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека».


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