В Бурятии поймали беглеца из федерального розыска

В Бурятии скрылся житель Иркутской области
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в селе Сосно-Озерское Еравнинского района Бурятии обратили внимание на мужчину, который был пьяным в общественном месте. У него проверили документы. Так выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске.
- 40-летний уроженец Иркутской области был объявлен в федеральный розыск, как лицо, скрывшееся от судебных органов, за совершение незаконного оборота наркотических средств. Проигнорировав требования закона, в ходе судебного разбирательства мужчина покинул территорию области и уехал в соседний регион, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.
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Происшествия, Фото:
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