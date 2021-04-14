В Бурятии поймали беглеца из федерального розыска

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

В Бурятии скрылся житель Иркутской области



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в селе Сосно-Озерское Еравнинского района Бурятии обратили внимание на мужчину, который был пьяным в общественном месте. У него проверили документы. Так выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске.



- 40-летний уроженец Иркутской области был объявлен в федеральный розыск, как лицо, скрывшееся от судебных органов, за совершение незаконного оборота наркотических средств. Проигнорировав требования закона, в ходе судебного разбирательства мужчина покинул территорию области и уехал в соседний регион, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.





