Одну серёжку грабительница быстро потеряла
В дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась 38-летняя жительница Тункинского района. Женщина сообщила, что вечером 5 апреля её знакомая силой отняла золотые серьги.
Женщина приехала в Улан-Удэ на лечение. Накануне она решила встретиться со своими знакомыми. В ходе распития спиртного между женщинами произошёл конфликт, который и привёл к отнятию серёжек. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали грабительницу. Ей 52 года она не работает, она судима, сообщили в МВД по Бурятии.
Одну серёжку полицейские изъяли, вторую женщина потеряла.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
Улан-удэнка силой сняла серьги с женщины
Происшествия, Фото:
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