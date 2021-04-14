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Улан-удэнка силой сняла серьги с женщины

Улан-удэнка силой сняла серьги с женщины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Одну серёжку грабительница быстро потеряла

В дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась 38-летняя жительница Тункинского района. Женщина сообщила, что вечером 5 апреля её знакомая силой отняла золотые серьги.

Женщина приехала в Улан-Удэ на лечение. Накануне она решила встретиться со своими знакомыми. В ходе распития спиртного между женщинами произошёл конфликт, который и привёл к отнятию серёжек. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали грабительницу. Ей 52 года она не работает, она судима, сообщили в МВД по Бурятии.

Одну серёжку полицейские изъяли, вторую женщина потеряла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».
грабеж
 
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