Улан-удэнка силой сняла серьги с женщины

Одну серёжку грабительница быстро потеряла



В дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась 38-летняя жительница Тункинского района. Женщина сообщила, что вечером 5 апреля её знакомая силой отняла золотые серьги.



Женщина приехала в Улан-Удэ на лечение. Накануне она решила встретиться со своими знакомыми. В ходе распития спиртного между женщинами произошёл конфликт, который и привёл к отнятию серёжек. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию.



Сотрудники уголовного розыска задержали грабительницу. Ей 52 года она не работает, она судима, сообщили в МВД по Бурятии.



Одну серёжку полицейские изъяли, вторую женщина потеряла.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

