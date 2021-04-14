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Улан-удэнец нашёл банковскую карту и сделал 25 покупок

Улан-удэнец нашёл банковскую карту и сделал 25 покупок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вора нашли, несмотря на то, что он выбросил карту

6 апреля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение от 54-летнего горожанина о краже денег с банковского счёта. Мужчина рассказал, что, зайдя в приложение онлайн-банкинга, обнаружил снятия денег за покупку товаров в разных магазинах. А затем обнаружил и пропажу банковской карты.

Общая сумма ущерба составил около 26 тысяч рублей.

В результате проделанной работы, в том числе, технических мероприятий, полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу и за незаконный оборот наркотиков 34-летний улан-удэнец.

Карту мужчина нашел на улице. Всего он совершил 25 покупок в разных магазинах, затем выбросил банковскую карту.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в МВД по Бурятии.


кража
 
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