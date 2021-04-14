Крупный пожар произошёл ночью
В ночь в 13 на 14 апреля в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии произошёл пожар в нежилом многоквартирном доме.
Первыми на место прибыли представители пожарной части Бурятского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. К этому моменту горел один из двух подъездов дома. Вместе с прибывшими пожарными возгорание было ликвидировано примерно за два часа.
Тушение пожара осложнялось сильным ветром, а также возможностью обрушения горящих междуэтажных перекрытий.
В результате пожара выгорел один подъезд на площади 250 кв.м., частично обрушились межэтажные перекрытия.
Причина пожара устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в селе Творогово пожар повредил свыше ста могил на кладбище.
В Бурятии выгорел подъезд нежилого дома
Происшествия, Фото:
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