В Бурятии пожар повредил свыше ста могил

В Бурятии произошёл очередной пожар на кладбище.
Вчера, 13 апреля, пожар зафиксирован на кладбище села Творогово Кабанского района, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Первыми на место прибыли местные добровольные пожарные. К этому моменту места захоронения были охвачены огнём на большой площади.
Общая площадь возгорания составила около 5000 кв.м. Повреждено свыше ста могил.
Также вчера в селе Мухоршибирь загорелся мусор на свалке. Из-за ветра огонь стал распространяться по траве в сторону кладбища. На момент прибытия пожарных горели мусор и трава на большой площади.
На помощь пожарным кинулись работники администрации поселения, они произвели опашку на тяжёлой техники. Совместными силами возгорание было ликвидировано. Перехода огня на кладбище не допустили.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 12 апреля произошёл пожар на кладбище в Баунтовском районе. 7 апреля горело кладбище вблизи села Сосново-Озерское Еравнинского района. Там огонь повредил венки приблизительно на десятке могил.