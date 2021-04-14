От огня пострадало около трёх гектаров
Вечером 12 апреля в Шелеховском районе Иркутской области сразу в нескольких местах загорелась сухая трава на землях сельхозназначения. Из-за усилившегося ветра огонь распространился на лес. Этот лесной пожар стал в регионе первым в 2021 году, сообщили в правительстве Иркутской области.
На место пожара сразу выехали бойцы пожарной части, а также отряд добровольцев. Было принято решение применить пожарно-химическую станцию второго типа. В итоге огонь удалось потушить.
Утром специалисты лесничества провели контрольный выезд на место происшествия. Очаги распространения новых возгораний не обнаружены. Всего от огня пострадало около трёх гектаров, в том числе менее одного гектара земель лесного фонда.
Органы дознания выясняют причину пожара.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии первый лесной пожар был зафиксирован 3 апреля. Накануне тушили два очага в Заиграевском районе.
В Иркутской области произошёл первый в этом году лесной пожар
Происшествия, Фото:
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