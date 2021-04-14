К ребёнку выезжали полицейские
В Улан-Удэ на улице Чайковского нашли маленькую девочку, гулявшую без присмотра. По информации «Тивикома», малышка ходила по улице босиком.
Проверку проводят полицейские.
- Сегодня утром в полицию от службы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Чайковского найден малолетний ребёнок. На месте работают сотрудники ПДН отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Улан-Удэ. Проводится проверка, устанавливаются родители девочки и обстоятельства, при которых ребёнок один оказался на улице, одетый не по сезону, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ребёнка увезли в медучреждение.
В 2018 году в начале апреля в Мухоршибири по улице бродил трёхлетний мальчик, на котором из одежды была только шапка. Родители мальчика в это время напились и крепко спали.
В Улан-Удэ малышка бродила по улице босиком
Происшествия, Фото:
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