Житель Бурятии угрожал застрелить женщину

Чтобы напугать её, мужчина стрелял в пол



Закаменский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который угрожал застрелить женщину.



В июле 2016 года мужчина присвоил огнестрельное оружие и один боеприпас и спрятал на чердаке дома. Позже он принёс их к себе домой и положил под диван, где незаконно хранил их до декабря 2020 года.



В декабре прошлого года он зарядил оружие, угрожал убийством женщине и выстрелил в пол.



Агрессивный мужчина признан виновным в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпаса, а также в угрозе убийством. На суде вину по обоим преступлениям он признал в полном объёме.



Суд признал его виновным и назначил ему за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпаса наказание в виде 1 года ограничения свободы, за угрозу убийством - в виде 10 месяцев ограничения свободы.



- На основании ч.2 ст.69 УК РФ путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы, установлены ограничения: не выезжать за пределы муниципального образования «Закаменский район», не изменять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, возложена обязанность являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию 1 раз в месяц, - сообщили в Закаменском районном суде.



Приговор не обжалован, вступил в законную силу.







