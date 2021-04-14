Чтобы напугать её, мужчина стрелял в пол
Закаменский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который угрожал застрелить женщину.
В июле 2016 года мужчина присвоил огнестрельное оружие и один боеприпас и спрятал на чердаке дома. Позже он принёс их к себе домой и положил под диван, где незаконно хранил их до декабря 2020 года.
В декабре прошлого года он зарядил оружие, угрожал убийством женщине и выстрелил в пол.
Агрессивный мужчина признан виновным в незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпаса, а также в угрозе убийством. На суде вину по обоим преступлениям он признал в полном объёме.
Суд признал его виновным и назначил ему за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпаса наказание в виде 1 года ограничения свободы, за угрозу убийством - в виде 10 месяцев ограничения свободы.
- На основании ч.2 ст.69 УК РФ путём поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы, установлены ограничения: не выезжать за пределы муниципального образования «Закаменский район», не изменять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, возложена обязанность являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию 1 раз в месяц, - сообщили в Закаменском районном суде.
Приговор не обжалован, вступил в законную силу.
Житель Бурятии угрожал застрелить женщину
Происшествия, Фото:
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